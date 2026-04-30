МВФ представил прогноз по экономическому росту Азербайджана на 2026 год

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Азербайджана в 2026 году ожидается на уровне 2,1%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Trend.

По оценкам фонда, экономический рост в стране ускорится на фоне постепенного смягчения фискальной политики и сохранения умеренного инфляционного давления в рамках целевого диапазона Центрального банка.

"Рост ненефтяного ВВП, по прогнозам, ускорится до 3,7% в 2026 году, после чего стабилизируется на уровне около 3,5% в среднесрочной перспективе. Это отражает замедление фискальной консолидации в 2026 году и косвенное влияние более высоких цен на нефть и газ на фоне геополитической напряжённости. Однако эти позитивные эффекты частично компенсируются снижением делового доверия и инвестиционной активности", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики МВФ, рост нефтяного ВВП продолжит снижаться из-за производственных ограничений: ожидается спад на 2% в 2026 году, а затем замедление снижения до 0,5%, что будет сдерживать общий экономический рост, который в среднесрочной перспективе составит около 2,5%.

Инфляция, по прогнозам МВФ, может ускориться до 6% к концу 2026 года на фоне роста импортируемой продовольственной инфляции из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

"В то же время текущий счёт платежного баланса, как ожидается, значительно улучшится в 2026 году благодаря росту цен на углеводороды, а затем постепенно ослабнет в среднесрочной перспективе. Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) продолжат расти при сохранении высоких цен на энергоносители", - говорится в отчете.

МВФ также отмечает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести как к росту цен на энергоносители и улучшению внешнеэкономических показателей Азербайджана, так и к усилению инфляционного давления из-за роста мировых цен на продовольствие, а также к увеличению неопределённости и миграционных рисков.

Вместе с тем МВФ указывает, что прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией может создать дополнительные возможности для ускорения экономического роста.