Дефицит транспортных мощностей Узбекистана открывает возможности для частного капитала — PwC

БАКУ/ Trend/ - Ограниченность пропускной способности транспортной и логистической инфраструктуры Узбекистана создает инвестиционные возможности в сфере платных дорог, грузовых терминалов, логистических парков, складов и модернизации железных дорог на фоне роста торговых потоков и спроса на грузоперевозки.

Об этом говорится в докладе Investment Guide Uzbekistan 2026, опубликованном компанией PwC.

«Данный инвестиционный путеводитель подготовлен по случаю проведения V юбилейного Ташкентского международного инвестиционного форума. Его цель — представить обзор развивающегося инвестиционного ландшафта Республики Узбекистан, ключевых регуляторных аспектов и приоритетных секторов, способствуя конструктивному диалогу между международными инвесторами, бизнес-лидерами и представителями государственного сектора, участвующими в форуме», — отмечается в докладе PwC.

Согласно документу, транспортная и логистическая инфраструктура Узбекистана уже сегодня предлагает возможности для привлечения частного капитала, подкрепленные высоким спросом, особенно в рамках государственно-частного партнерства, модернизации транспортных коридоров и расширения терминалов.

Дорожная сеть страны связывает Узбекистан с основными торговыми партнерами и обеспечивает доступ к морским портам через соседние государства. Однако на ряде международных маршрутов наблюдается высокая интенсивность движения, в том числе на коридоре А373 Камчик, соединяющем Китай с автодорогой Ташкент — Самарканд.

Власти планируют строительство дополнительных платных дорог, которые, по оценке PwC, помогут разгрузить наиболее загруженные участки дорожной сети и сократить время в пути.

Проблемы с пропускной способностью наблюдаются и в железнодорожном секторе. Железнодорожная сеть Узбекистана соединяет все крупные города и промышленные центры страны, однако на ряде внутренних участков железных дорог нагрузка превышает проектные показатели более чем на 70%.

Значительная часть перевозок приходится на внутренние железнодорожные направления, тогда как средняя загрузка железнодорожных пограничных переходов составляет около 26%. PwC отмечает, что увеличение нагрузки на приграничные железнодорожные станции может привести к перегрузке терминалов.

Аналогичные риски концентрации наблюдаются и в сфере грузовых авиаперевозок. Основной объем грузооборота сосредоточен в грузовом терминале аэропорта Ташкента, который, по данным PwC, функционирует практически на пределе своих возможностей — примерно на 100% мощности.

На грузовой терминал аэропорта Навои приходится в среднем 24% грузопотока страны. Аэропорт располагает современной техникой и инфраструктурой, однако его загрузка составляет лишь около 11% от имеющейся мощности.

Ожидается, что к 2026 году пропускная способность грузового терминала Ташкента увеличится в четыре раза. Кроме того, в других регионах страны, включая Бухару и Ургенч, создаются дополнительные грузовые терминалы.

Рынок складской недвижимости Узбекистана также сталкивается с нехваткой качественных логистических объектов. В стране насчитывается около 970 тыс. квадратных метров складских площадей, сосредоточенных преимущественно в Ташкентском регионе.

При этом экспортным требованиям соответствуют только склады классов A и B. Уровень вакантности объектов классов A и B снизился до 14% к концу 2022 года и началу 2024 года, что свидетельствует о сокращении предложения.

По оценкам PwC, увеличение числа складов класса A будет обеспечено крупными участниками рынка и иностранными логистическими компаниями, включая Orient Logistics Center, Bayer Group, Samarkand Logistic Park, Wildberries, Uzum Market, Korzinka и других инвесторов.

Рынок складской недвижимости остается высококонцентрированным. Мультимодальные логистические компании занимают 37% рынка, компании с собственными складами — 29%, дистрибьюторы — 11%. На небольшие склады приходится 9% рынка.

Планируемая сеть складских объектов включает комплексы, связанные с крупными отечественными и международными компаниями в Ташкенте и других регионах страны. Uzum Market располагает собственной складской инфраструктурой класса A, а Wildberries, Orient и Rhenus входят в число компаний, имеющих логистические объекты класса A, указанные в обзоре PwC.

Эти процессы происходят на фоне стремления Узбекистана укрепить свои позиции в качестве транзитного и логистического узла, соединяющего Центральную Азию с Китаем, Европой и другими международными рынками.

Согласно анализу Trend, инвестиционная привлекательность логистического сектора Узбекистана все больше определяется инфраструктурными ограничениями, а не недостатком спроса. Ряд внутренних железнодорожных участков функционирует с нагрузкой, превышающей 170% от проектной мощности, а основной грузовой терминал аэропорта Ташкента работает практически на пределе своих возможностей. В то же время страна располагает лишь около 970 тыс. квадратных метров складских площадей, сосредоточенных главным образом в Ташкентском регионе, тогда как уровень вакантности более качественных объектов классов A и B снизился до 14%.

Планы по строительству платных автодорог, четырехкратному увеличению пропускной способности грузового терминала Ташкента и созданию новых региональных терминалов в Бухаре и Ургенче свидетельствуют о стремлении Узбекистана устранить существующие ограничения, создавая потенциальные инвестиционные возможности в сфере транспортных коридоров, обработки грузов и современной логистической инфраструктуры.