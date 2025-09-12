Средний коридор приносит выгоды за пределами ключевых экономик – Moody’s

БАКУ/Trend/ - Усиление роли Среднего коридора способствует положительным эффектам не только для его ключевых экономик — Казахстана, Азербайджана и Грузии, но и для других стран, таких как Узбекистан и Кыргызстан, которые получают выгоды благодаря связям с коридором, передаёт Trend со ссылкой на Moody’s.

«Средний коридор сформировался как альтернатива, особенно для торговых потоков между Китаем и Европой. Несмотря на сложности, связанные с его мультимодальной природой, более прямой маршрут обеспечивает выгоды по времени и затратам. Основная часть перевозок приходится на железнодорожные грузоперевозки — они быстрее, надежнее и потенциально более экологичны, чем морской транспорт. В результате с 2022 года объёмы транзита резко выросли, а торговые потоки в регионе усилились», - говорится в отчёте агентства.

По данным Moody’s, в связи с этим увеличились инвестиции в инфраструктуру, включая расширение пропускной способности железнодорожных линий, модернизацию и расширение флота морских судов и грузовых поездов, а также строительство и развитие портов и логистических центров.

«Хотя значительная часть инвестиций обеспечивается национальными правительствами и государственными компаниями, иностранные структуры, включая международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития также участвуют в финансировании проектов. Средний коридор входит и в стратегию ЕС Global Gateway, направленную на улучшение транспортной связности между Азией и Европой», — отмечается в документе.

Вместе с тем в Moody’s считают, что для реализации полного потенциала Среднего коридора остаются нерешённые задачи.

«Помимо необходимости в масштабных инвестициях в инфраструктуру, коридор проходит через несколько юрисдикций. Гармонизация пограничных и таможенных процедур потребует тесного сотрудничества между странами маршрута. Прогресс в этой области сделает коридор более привлекательным и окажет положительное влияние на кредитное качество оцениваемых нами субъектов в регионе», - говорится в отчёте.

Отметим, что Средний коридор — это транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через такие страны Центральной Азии, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут, позволяющий обойти более длинные морские пути, связывая восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой.