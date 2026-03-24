Выросли денежные переводы из Узбекистана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Узбекистана в Азербайджан составил 15,129 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,2 млн долларов США, или на 38,1% больше по сравнению с показателем 2024 года.

По данным, в отчетный период доля Узбекистана в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 1,3%.

Вместе с тем в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 4,026 млн долларов США, что на 589 тыс. долларов США, или на 12,8% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В отчетный период доля Узбекистана в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 0,8%.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 4,615 млн долларов США, в обратном направлении — 10,956 млн долларов США.

В целом в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 млн долларов США. Это на 21,6 млн долларов США, или на 4,1% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время в отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 млрд долларов США, что на 94,1 млн долларов США, или на 8,7% больше по сравнению с показателем 2024 года.