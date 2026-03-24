Азербайджан многократно увеличил доход от экспорта сахара

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года из Азербайджана было экспортировано 20,3 тыс. тонн сахара на сумму 13,5 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 10,4 млн долларов США или в 4,3 раза больше по стоимости, а по объему - на 15,7 тыс. тонн или в 4,4 раза больше.

Экспорт сахара составил 0,37% от общего объема экспорта страны за январь-февраль текущего года и 2,33% от экспорта несырьевого сектора.

Отметим, что по данным Государственного комитета статистики, в январе-феврале текущего года в Азербайджане было произведено 44,2 тыс. тонн сахара и сахарного песка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 11,1 тыс. тонн или на 33,5% больше.

По состоянию на 1 марта текущего года на складах промышленных предприятий страны имеется 18,9 тыс. тонн готового сахара.