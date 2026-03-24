Назван объем производства электроэнергии на ГЭС и ТЭС в Азербайджане в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане на тепловых электростанциях (ТЭС) было произведено 3,708 млрд кВт·ч электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, это на 265,3 млн кВт·ч, или на 6,7% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.

В то же время за отчетный период в стране на гидроэлектростанциях (ГЭС) было произведено 276,8 млн кВт·ч электроэнергии, что на 131,1 млн кВт·ч, или на 32,1% меньше по сравнению с показателем первых двух месяцев 2025 года.

Отметим, что в Азербайджане в январе-феврале 2026 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром было произведено продукции и оказано услуг на сумму 671,6 млн манатов. В секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов объем произведенной продукции составил 93,4 млн манатов.