Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Азербайджана (ФОТО)

Энергетика Материалы 5 декабря 2025 17:40 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Азербайджанской Республики Парвиза Шахбазова.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, министр передал приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Стороны с удовлетворением отметили развитие отношений по всем направлениям, устойчивый рост товарооборота, а также успешное сотрудничество, в том числе в энергетической сфере.

Была подчеркнута важность совместных проектов в сфере развития нефтегазовой отрасли, геологоразведки, "зелёной энергетики" и химической промышленности.

