Бедные художники Парижа погрузили Баку в мир любви и творческой страсти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась постановка знаменитой оперы Джакомо Пуччини "Богема". Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета погрузил зрителей в мир любви, дружбы и творческой страсти, который разворачивается среди бедных художников Парижа XIX века, сообщает Trend Life.

"Богема" рассказывает о жизни четырёх молодых художников и поэтов, живущих в бедности и дружбе в Париже. Главный герой, поэт Рудольф, влюбляется в скромную и трогательную Мими, но их счастью мешает болезнь девушки и жизненные трудности. Вторая линия сюжета посвящена любовной истории Мюзетты и Марселя. Опера сочетает в себе романтическую драму и комические эпизоды, демонстрируя контраст между радостями и горестями повседневной жизни богемы.

В главных партиях блистали ведущие солисты театра: Фатима Джафарзаде в роли Мими, заслуженный артист Фарид Алиев - Рудольф, заслуженная артистка Инара Бабаева - Мюзетта, солист Махир Тагизаде - Марсель, заслуженный артист Турал Агасиев - Шонар, народный артист Акрам Поладов - Коллен, а также Назим Махмудов и Алиахмед Ибрагимов, Игорь Ядров - в ролях Парпиньоля. Постановку дирижировал главный дирижёр театра, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Постановка была встречена зрителями с большим интересом - артисты мастерски передали эмоции своих персонажей, а музыкальное сопровождение Государственного камерного оркестра усилило драматизм и эмоциональную насыщенность спектакля.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

