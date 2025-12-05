Названо место проведения очередного заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов ОТГ

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Турции.

Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ в Баку, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, сотрудничество в рамках регулирования занятости, реализации пенсионных прав, механизмов социальной защиты, взаимного признания специальностей является крайне важным.

"Содействие свободному перемещению рабочей силы должно быть одним из стратегических приоритетов. Вместе мы можем создать инклюзивный рынок труда, отвечающий требованиям граждан", - сказал он.

