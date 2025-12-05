Азербайджанская делегация приняла участие в учениях по военно-гражданскому сотрудничеству в Италии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация в качестве наблюдателя приняла участие в многонациональных учениях по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) «Adaptive Interaction 2025», состоявшихся в итальянском регионе Венето.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках учений начальник Управления по связям с медиа и общественностью Министерства обороны полковник Анар Эйвазов провёл встречу с командиром Многонациональной группы НАТО по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) и командиром 7-го CIMIC-полка полковником Пьеро Фурланом.

В ходе встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам эффективного применения подразделений CIMIC в операциях НАТО.

Полковник А.Эйвазов рассказал о мерах, предпринятых Азербайджанской Армией для защиты гражданского населения и инфраструктуры в ходе 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджана, а также во время Антитеррористической операции и других военных действий.

Затем азербайджанская делегация приняла участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя», проведенного в рамках многонациональных учений.

Высокопоставленные гости понаблюдали за выполнением предусмотренных сценарием учений задач по установлению взаимодействия с различными гражданскими учреждениями и организациями в зоне операций, оказанию им необходимой поддержки, а также анализу факторов, способных повлиять на ход военных операций.

В целом ход учений, в которых принимали участие 200 военнослужащих подразделений CIMIC из 12 стран-членов и партнеров НАТО, был оценён положительно", - отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!