Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Утверждена "Концепция надежного партнера" - распоряжение

Экономика Материалы 5 декабря 2025 17:00 (UTC +04:00)
Утверждена "Концепция надежного партнера" - распоряжение

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждена "Концепция надежного партнера".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает в пятницу Trend.

Согласно распоряжению, в целях повышения эффективности и прозрачности механизмов государственной поддержки предпринимательства, а также обеспечения устойчивого развития экономики утверждена "Концепция надежного партнера" (далее - Концепция).

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен осуществлять координацию и контроль за выполнением мер, предусмотренных Концепцией. Также Кабинет министров должен раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о состоянии выполнения мероприятий, предусмотренных Концепцией, решать другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Мониторинг и оценку выполнения мер, предусмотренных Концепцией, должен проводить Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости