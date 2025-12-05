Эльчин Амирбеков встретился с директором Женевского международного гуманитарного центра по разминированию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с директором Женевского международного гуманитарного центра по разминированию (GICHD), послом Тобиасом Привителли.

Как сообщает Trend, в ходе беседы было подчеркнуто, что данная международная организация является долгосрочным и надежным партнером в сфере разминирования в Азербайджане. Предоставив собеседнику подробную информацию о масштабах минной проблемы и неразорвавшихся боеприпасов в нашей стране и о последних мероприятиях, проводимых Азербайджанским государством по их ликвидации, Эльчин Амирбеков отметил, что страна открыта для дальнейшего расширения успешно реализуемого сотрудничества с Женевским центром.

Стороны обсудили значение Меморандума о взаимопонимании по обеспечению поддержки деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджанской Республике, подписанного 7 июля 2025 года между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и Женевским международным гуманитарным центром по разминированию с точки зрения будущего сотрудничества и возможных механизмов его реализации, включая возможность проведения совместных с GICHD тренингов в Гёйгёльском учебном центре ANAMA и другие возможности практического сотрудничества.

Тобиас Привителли высоко оценил серьёзные и целенаправленные усилия азербайджанской стороны по решению минной проблемы в Азербайджане и выразил готовность возглавляемого им центра к дальнейшему углублению практического сотрудничества с ANAMA. В этом контексте он подчеркнул важность своего запланированного на следующую неделю визита в Азербайджан и отметил, что в ходе визита планирует обсудить с азербайджанскими коллегами конкретные направления взаимного сотрудничества.

Эльчин Амирбеков подчеркнул важность визита Тобиаса Привителли в Азербайджан с точки зрения дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и рекомендовал ему в рамках визита посетить освобожденные от оккупации территории для ознакомления с минным загрязнением и проводимыми на местах работами по разминированию.

