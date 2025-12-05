В Азербайджане будет внедрена система предварительного уведомления о международных перевозках для таможенных целей

БАКУ /Trend/ - Будет внедрена система предварительного информирования о международных перевозках в таможенных целях.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2026–2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством цифрового развития и транспорта и министерством экономики реализует разработку системы предварительного информирования о международных перевозках в целях совершенствования нормативно-правовой базы для перевозчиков, обеспечения быстрого перемещения товаров и транспортных средств через контрольно-пропускные пункты государственной границы, осуществления гибкого таможенного контроля, а также обеспечения интеграции ранее предоставленной перевозчиками информации в таможенную систему.