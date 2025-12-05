Лидеры Центральной Азии призывают поддержать кандидатуру Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 2027–2028 годы

БИШКЕК/ Trend/ - Главы государств Центральной Азии подписали совместное обращение, призывающее государства-члены ООН поддержать кандидатуру Кыргызской Республики на непостоянное место в Совете Безопасности ООН на период 2027–2028 годов,

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана, об этом заявил Постоянный представитель Узбекистана Улугбек Лапасов в ходе брифинга в Медиа-центре Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Лапасов подчеркнул, что лидеры региона рассматривают выдвижение Кыргызстана как ключевой шаг в укреплении вклада Центральной Азии в глобальный мир и безопасность. Обращение призывает к единой поддержке заявки Кыргызстана, подчеркивая стремление региона усилить свою роль в глобальных процессах принятия решений.

Постоянный представитель Кыргызстана Аида Касымалиева выразила признательность за поддержку со стороны центральноазиатских государств. Она заявила, что солидарность, проявленная регионом, отражает общую приверженность мультилатерализму и миру. В случае избрания Кыргызстан готов стать принципиальным членом Совета Безопасности, гарантируя, что голоса малых и развивающихся стран будут услышаны в глобальных дискуссиях.