Азербайджано-Грузинский медиафорум является платформой, представляющей основные направления медиаповестки - Саида Шафиева

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-Грузинский медиафорум является важной платформой, представляющей основные направления медиаповестки обеих стран.

Как сообщает Trend, об этом сегодня журналистам заявила руководитель отдела коммуникаций Агентства по развитию медиа Саида Шафиева в рамках Азербайджано-Грузинского медиафорума в Баку.

По ее словам, более 40 представителей СМИ и экспертов из Грузии принимают участие в медиафоруме на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

"Азербайджано-Грузинский медиафорум, организованный с целью укрепления информационной безопасности, развития регионального сотрудничества, усиления межведомственной координации в медиасфере и взаимного обмена опытом, является важной платформой, представляющей основные направления медиаповестки двух стран. Форум имеет особое значение с точки зрения развития партнерства и общих региональных подходов между Азербайджаном и Грузией", - сказала она.

