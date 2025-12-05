Создание условий для получения населением достоверной информации приобрело особое значение – Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - В условиях современных глобальных информационных угроз и новых реалий защита информационной среды наших стран и создание необходимых условий для получения населением достоверной и объективной информации приобрели особое значение.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в ходе своего выступления на церемонии открытия Азербайджано-грузинского медиафорума, посвященного теме «Роль медиа в формировании общественного доверия и информационной безопасности».

Исполнительный директор подчеркнул, что основная цель проводимых в Азербайджане медиа-реформ – обеспечение безопасности информационного пространства страны, стимулирование развития и повышение конкурентоспособности местных медиа, улучшение информационной среды, а также создание условий для повышения престижа журналистской профессии.

«Сегодня, если говорить о роли медиа в формировании общественного доверия, в первую очередь, необходимо подчеркнуть важность высокого уровня доверия к самим медиа. Доверие к медиа, несомненно, является важным компонентом обеспечения информационной безопасности наших стран. Феномен цифровизации, уже овладевший сознанием людей, охватывает более широкие масштабы, чем традиционные медиаинструменты, но в то же время предоставляет новые возможности. Таким образом, цифровые технологии позволяют медиа быстрее и эффективнее охватывать широкую аудиторию.

С развитием технологий постоянно меняются как традиционные принципы производства новостей, так и способы восприятия информации читателями и выбор источников. Цифровизация, предоставляя новые возможности, одновременно создаёт новые угрозы для медиа-экосистем стран. Дезинформация, фейковые новости становятся всё более распространёнными в условиях переизбытка информации», - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!