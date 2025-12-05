Страны ОТГ расширяют сотрудничество в сфере труда, занятости и соцзащиты - генсек

БАКУ /Trend/ - Страны ОТГ расширяют сотрудничество в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Об этом Trend сказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в рамках состоявшейся сегодня в Баку первой встречи министров труда, занятости и социальной защиты населения Организации тюркских государств.

"Страны-члены Организации тюркских государств обмениваются опытом. Наша цель - создать возможности для граждан стран-членов работать комфортно, как на родине", - сказал он.

К. Омуралиев отметил, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

"У нас более 55 проектов в этом направлении. Для нас очень важно развивать сотрудничество в сфере труда, занятости и социальной защиты, руководствуясь программой "Видение Тюркского мира 2040". Габалинская декларация, принятая главами государств на XII саммите Организации тюркских государств, также является одним из важных документов в этом направлении", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!