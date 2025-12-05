БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут усилены механизмы обеспечения финансовой устойчивости надежных партнеров.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в «Концепции надежного партнера», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2026–2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством финансов и министерством экономики осуществит формирование нормативно-правовой базы, регулирующей уплату таможенных платежей в рассрочку, и создание гибкой и прозрачной системы, обеспечивающей уплату таможенных платежей в рассрочку.