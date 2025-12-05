Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Али Асадов обсудил с министрами труда стран-членов ОТГ сотрудничество в сфере занятости и соцзащиты

Политика Материалы 5 декабря 2025 13:51 (UTC +04:00)
Али Асадов обсудил с министрами труда стран-членов ОТГ сотрудничество в сфере занятости и соцзащиты

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 5 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с участниками первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ), проходящего в Баку.

Как сообщили Trend в Кабинете Министров Азербайджана, на встрече было отмечено значение данного заседания. С удовлетворением было подчеркнуто наличие налаженного взаимовыгодного сотрудничества между странами-членами ОТГ в различных областях.

Была выражена уверенность в том, что в рамках председательства Азербайджана ОТГ продолжит свое развитие и усилит авторитет на международном уровне.

В ходе встречи обсуждалась государственная политика Азербайджана в сфере труда и занятости, а также проводимые в стране последовательные социальные реформы. Было отмечено, что создание инновационной экономики, повышение производительности труда и укрепление социального благосостояния определены Президентом Азербайджана как стратегическая цель государственной политики.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества тюркских государств в сфере труда, занятости и социальной защиты.

