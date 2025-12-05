Решение суда в отношении председателя ПНФА Али Керимли оставлено в силе

БАКУ /Trend/ - Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанного в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Trend, решение было принято сегодня в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Эмина Мехтиева.

Апелляционная жалоба не была удовлетворена, решение об избрании меры пресечения в виде ареста оставлено в силе.

Напомним, что решением Сабаильского районного суда в отношении Али Керимли была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, что председатель ПНФА Али Керимли и член президиума партии Мамед Ибрагимли были допрошены в СГБ в рамках расследования в их отношении. Обыски в их домах и допросы связаны с уголовным делом Рамиза Мехтиева, расследуемым в СГБ.

Экс-главе Администрации Президента Рамизу Мехтиеву предъявлено обвинение по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса АР.

