Расширение связей со странами-членами ОТГ является одним из приоритетов Азербайджана - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - Расширение связей со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) и укрепление тюркского мира являются одним из приоритетов Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на проходящем сегодня в Баку первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты населения Организации тюркских государств (ОТГ).

По словам министра, Азербайджан всегда вносил свой вклад в тесное объединение тюркского мира и впредь будет придерживаться принципов единства.

"Организация тюркских государств уже играет особую роль во всем мире, и политические, экономические, социальные связи, а также тюркское наследие и культурные связи между странами-членами углубляются. Наша сегодняшняя встреча - историческое событие, которое служит реализации важных целей во имя социального развития в наших странах. Расширение этих связей и укрепление тюркского мира - один из приоритетов Азербайджана. Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Организация тюркских государств для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир. С этой точки зрения Азербайджан всегда вносил свой вклад в тесное объединение тюркского мира и будет и впредь придерживаться принципов единства", - сказал А.Алиев.

Министр выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать созданию более инклюзивной и устойчивой модели социального развития для наших стран.

