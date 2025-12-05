Азербайджанцы проживали в 650 селах на территории современной Армении - профессор Технологического университета Теннесси

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы проживали в 650 селах на территории современной Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказал профессор Технологического университета Теннесси Майкл Мартин Гюнтер во время панельной дискуссии в рамках III Международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру", организованной Общиной Западного Азербайджана в Баку.

Он отметил, что первоначальные топонимы, существовавшие в Армении, связаны с азербайджанской культурой и историей.

"В последующие периоды эти топонимы подверглись арменизации", сказал он.

По его словам, более 300 тысяч этнических азербайджанцев были изгнаны со своих исторических родных мест.

