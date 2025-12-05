Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

В Азербайджане будет создана двухступенчатая система пропуска товаров

Бизнес Материалы 5 декабря 2025 18:04 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет внедрена двухступенчатая система пропуска товаров.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством экономики и министерством финансов в 2026-2028 годах изучит международный опыт применения системы двухступенчатого пропуска в процессе уплаты таможенных платежей надежных партнеров, сформирует нормативную правовую базу по двухступенчатому пропуску товаров и внедрит систему двухступенчатого пропуска в отношении надежных партнеров.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости