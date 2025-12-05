Бакинская творческая неделя обещает быть насыщенной событиями и новыми инициативами – гендиректор Агентства кино Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская творческая неделя обещает быть насыщенной событиями, новыми инициативами и дискуссиями, формируя современную и динамичную творческую среду.

Об этом сказал журналистам генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов на пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская творческая неделя - 2025", сообщает Trend Life.

По его словам, в рамках стратегии социально-экономического развития в Азербайджане проводится масштабная работа по развитию культурных и креативных индустрий.

"Развитие культурных и креативных индустрий вносит значительный вклад в экономику страны. Перед государственными структурами поставлены конкретные задачи по усилению этого направления. В Азербайджане проведены серьёзные реформы, приняты важные решения, внедрены новые практики. Сегодня у нас есть возможность поделиться достигнутыми успехами с представителями других стран, расширить сотрудничество и представить новые модели партнёрства.

Особое внимание будет уделено инновациям, технологиям и современным подходам в творческой сфере. Участники смогут ознакомиться с достижениями как Азербайджана, так и других государств-членов ОИС", - сказал Р.Азизов.

Отметим, что фестиваль пройдет с 5 по 12 октября при организационной поддержке ОИС, Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

В Бакинской творческой неделе примут участие гости из более чем 50 стран, включая государственных деятелей, представителей международных организаций, выдающихся деятелей науки, культуры и искусства, а также экспертов в области креативных индустрий. Ожидается более пяти тысяч участников. В программе фестиваля - панельные дискуссии, показы, выставки и другие мероприятия, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровым технологиям, цифровому творчеству и стартапам, которые будут способствовать продвижению экосистемы креативных индустрий Азербайджана в глобальном масштабе.

В рамках фестиваля пройдут высокоуровневая встреча министров культуры государств-членов OИС, форум "Культурные и креативные индустрии" (MYFORUM), выставка "Creative Village: культурные и креативные индустрии" (MYEXPO), международная кинопрограмма Baku Cinema Breeze - 2025, "Восточный показ мод" – презентации молодых и известных дизайнеров стран OИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также различные культурные проекты в областях театра, музыки, танца и анимации.

Фестиваль, проводимый ОИС с 2019 года в различных странах-членах, направлен на углубление сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий, укрепление гуманитарных связей, демонстрация культурного наследия государств-участников и продвижение современного искусства.

Впервые принимая у себя данное мероприятие, Азербайджан вновь продемонстрирует свою растущую роль на международной культурной арене и вклад в развитие традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе. Среди основных направлений фестиваля развитие межкультурного диалога, пропаганда толерантности, мира и уважения к разнообразию. Наряду с этим планируется поощрение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, построение устойчивых партнёрств между странами-участницами, а также усиление интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.

