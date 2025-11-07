Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

SOCAR подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с китайской компанией

Энергетика Материалы 7 ноября 2025 09:36 (UTC +04:00)
SOCAR подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с китайской компанией

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и китайской инженерной компанией Sinopec Engineering подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, подписание состоялось в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа и президента Sinopec Engineering Чжан Синьмина.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Китаем успешно развиваются в различных областях, в том числе в энергетическом секторе. В этой связи с удовлетворением было подчеркнуто существующее сотрудничество между SOCAR и китайскими компаниями.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в области переработки нефти и газа, нефтехимии, цифровизации, энергетического перехода, применения современных технологий переработки и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Лента

Лента новостей

Читать все новости