Центральная Азия подводит экономические итоги первого полугодия: что задает темп региону

БАКУ /Trend/ - Страны Центральной Азии завершили первую половину 2026 года с результатами, которые позволяют увидеть не только текущую динамику, но и то, какие процессы будут определять экономическое развитие региона во второй половине года.

После нескольких лет ускоренного роста, экономика региона постепенно возвращается к более сбалансированным темпам. Однако это не означает ослабления экономической активности. Напротив, первые шесть месяцев года показывают, что Центральная Азия все увереннее опирается сразу на несколько источников роста - инфраструктурные проекты, внутреннее потребление, промышленность, транспортную связность и приток международного капитала.

По прогнозу Евразийского банка развития, совокупный объем экономики Центральной Азии в 2026 году впервые превысит 600 млрд долларов США, а рост ВВП составит более 6,5%. Европейский банк реконструкции и развития оценивает этот рост на уровне 5,6%, а Всемирный банк указывает на сохранение высоких темпов, несмотря на влияние внешних факторов, включая ситуацию на сырьевых рынках и замедление у крупнейших торговых партнеров. Основными драйверами остаются инвестиции в инфраструктуру и энергетику, строительство, развитие сферы услуг, внутренний спрос и сохраняющиеся высокие цены на золото, поддерживающие экспортные доходы ряда государств региона.

Одним из наиболее показательных примеров остается Казахстан. Несмотря на то, что в первом квартале рост ВВП составил 4,1% - ниже прошлогодних показателей из-за временных перебоев в нефтедобыче и ограничений экспортной логистики, - финансовые результаты демонстрируют устойчивость экономики. Строительство, сектор услуг и инвестиции продолжают компенсировать влияние нефтяного сектора, а международные организации по-прежнему прогнозируют рост экономики страны в пределах 4,6-5,5% по итогам года.

Особенно заметной остается динамика государственных финансов. За первое полугодие доходы республиканского бюджета Казахстана выросли на 24,6%, достигнув 8,5 трлн тенге (примерно 18 млрд долларов США), тогда как налоговые поступления увеличились более чем на 29%.

«На положительную динамику доходов повлиял рост цен по основным экспортным товарам, а также увеличение внешнеторговой активности. Кроме того, по данным информационной системы электронных счетов-фактур, обороты по реализации выросли почти на 12%, или на 10,8 трлн тенге», - заявил вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов на заседании правительства.

По словам Биржанова, расширяется и формальный сектор экономики. «Количество субъектов бизнеса с учетом самозанятых достигло 2,9 млн и с начала года увеличилось более чем на 499 тыс. субъектов. Количество плательщиков НДС выросло на 22,3 тыс. и достигло 158,2 тыс. Это важный результат. Он показывает, что налоговая реформа должна рассматриваться не только как фискальный инструмент, но и как механизм вывода экономической активности из тени», - подчеркнул он.

Эти данные показывают, что экономика Казахстана сегодня опирается не только на сырьевой сектор. Рост налоговой базы, увеличение числа зарегистрированных предприятий и цифровизация государственных процессов становятся дополнительными источниками устойчивости, особенно в условиях волатильности мировых сырьевых рынков.

Похожая тенденция наблюдается и в Узбекистане, хотя структура роста здесь отличается. Республика остается одной из самых быстрорастущих экономик региона. В первом квартале ВВП увеличился на 8,7%, чему способствовали высокий внутренний спрос, денежные переводы, рост сферы услуг, промышленности и строительного сектора. Последний прибавил 15,5% в годовом выражении. Продолжающиеся реформы и приватизация остаются важными факторами экономической активности, а инфляция постепенно снижается.

Не менее показательна и статистика международного финансирования. По данным Евразийского фонда стабилизации и развития, в январе-июне Узбекистан получил 690 млн долларов одобренного суверенного финансирования от международных финансовых институтов, агентств развития и климатических фондов. Это позволило стране занять пятое место среди 13 государств Евразии, включенных в исследование фонда.

Комментируя обновленные данные, директор департамента партнерств Фонда Геннадий Васильев отметил значение накопленной аналитической базы.

«Мы создали SFD как инструмент, объединяющий разрозненную информацию о суверенном финансировании в Евразийском регионе в единую аналитическую систему. Сегодня база данных охватывает операции на сумму более 300 млрд долларов США и позволяет анализировать долгосрочные тенденции, изменения отраслевых приоритетов, распределение финансирования между странами, а также активность международных финансовых институтов. Наша цель — предоставить правительствам, исследователям и международным организациям открытый и удобный доступ к объективным данным», - сказал он.

Для Узбекистана это означает не только приток новых ресурсов, но и сохранение интереса международных институтов к проектам, связанным с модернизацией экономики, развитием инфраструктуры и государственными реформами.

Еще одну модель развития демонстрирует Кыргызстан. Если Казахстан делает ставку на масштабную диверсификацию экономики, а Узбекистан - на реформы и инвестиции, то Кыргызстан продолжает активно использовать потенциал крупных инфраструктурных проектов. В первом квартале экономика страны выросла на 10,1%, а по итогам января-апреля - на 12,4%. Основной вклад обеспечили строительство, промышленность, торговля, а также реализация таких проектов, как Камбаратинская ГЭС-1 и железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По оценкам международных финансовых организаций, Кыргызстан и по итогам всего 2026 года сохранит одни из самых высоких темпов роста в регионе.

Именно сочетание разных моделей развития сегодня становится одной из особенностей Центральной Азии. Пока экономика одних стран концентрируется на расширении внутреннего рынка, другие делают ставку на инфраструктуру, экспорт или привлечение международного капитала. В результате устойчивость региона формируется уже не за счет одного фактора, а благодаря сразу нескольким взаимодополняющим направлениям экономического роста.

Высокие темпы роста сохраняет и Таджикистан. По итогам первого квартала экономика страны увеличилась на 8% в годовом выражении. Основными источниками роста стали промышленность, энергетика, транспорт и масштабные инвестиции в основной капитал, объем которых вырос на 34%. Значительную роль продолжают играть проекты в гидроэнергетике, прежде всего строительство Рогунской ГЭС, а также развитие цементной промышленности и металлургии. Одновременно инфляция остается одной из самых низких в регионе - около 4%, что создает дополнительный запас макроэкономической устойчивости.

При этом власти страны уже определили основные задачи на вторую половину года. На заседании коллегии министерства энергетики и водных ресурсов были подведены итоги работы отрасли за январь-июнь и обозначены дальнейшие приоритеты.

«После рассмотрения основного доклада участники заседания и руководители предприятий обсудили текущие производственные вопросы и определили стратегические приоритеты на предстоящий квартал, направленные на обеспечение стабильной работы энергосистемы и эффективное управление водными ресурсами», - говорится в сообщении министерства.

Параллельно продолжается развитие регионального энергетического сотрудничества. За первые шесть месяцев года импорт природного газа из Узбекистана Таджикистаном достиг 126,4 млн кубометров, увеличившись на 7,3 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отражает как растущие потребности экономики, так и расширение энергетического взаимодействия между странами региона.

Туркменистан также сообщил о сохранении положительной динамики. По официальным данным, за первое полугодие ВВП страны вырос на 6,3%, а объем добычи природного газа превысил 39 млрд кубометров. Нефтедобыча за тот же период составила более 4,1 млн тонн.

Параллельно продолжается увеличение капитальных вложений. Согласно данным правительства, инвестиции, направленные на развитие национальной экономики, выросли на 4.3%, достигнув 16.5% ВВП. При этом 45.1% общего объема инвестиций были направлены на производственные объекты, а 54.9% - на проекты социальной и культурной инфраструктуры.

Хотя экономические модели стран Центральной Азии различаются, итоги первого полугодия показывают несколько общих тенденций.

Первая - регион все активнее инвестирует в инфраструктуру. Новые железнодорожные маршруты, гидроэнергетические проекты, модернизация транспортной сети и расширение энергетических мощностей становятся основой долгосрочного роста практически во всех странах.

Вторая - увеличивается роль внутренних источников роста. Если еще несколько лет назад основное внимание было сосредоточено на сырьевом экспорте, то сегодня заметно возрастает вклад строительства, промышленности, сферы услуг и внутреннего потребления. Это особенно заметно на примере Узбекистана и Кыргызстана, где именно эти сектора обеспечивают значительную часть экономического роста, тогда как Казахстан продолжает расширять налоговую базу и стимулировать развитие несырьевых отраслей.

Третья тенденция - сохранение высокого интереса международных финансовых институтов к региону. Суверенное финансирование, участие банков развития и реализация крупных инфраструктурных проектов свидетельствуют о том, что Центральная Азия остается одним из наиболее привлекательных направлений для долгосрочных инвестиций в Евразии.

Вместе с тем сохраняются и факторы, которые будут определять экономическую повестку во втором полугодии. Среди них - динамика мировых цен на энергоносители и золото, развитие торговли с ключевыми партнерами, включая Китай и Россию, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, способных придать дополнительный импульс экономическому росту.

Первые шесть месяцев 2026 года показывают, что Центральная Азия продолжает укреплять свои экономические позиции. Несмотря на различия в структуре национальных экономик, страны региона последовательно наращивают инвестиции, расширяют транспортную связность, модернизируют промышленность и энергетический сектор, а также привлекают международное финансирование. Именно сочетание этих факторов, наряду с продолжающейся диверсификацией экономик, будет во многом определять развитие Центральной Азии во второй половине года и формировать основу для дальнейшего роста региона.