Азербайджан расширяет инвестиционное сотрудничество с международными партнерами - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает расширять международное инвестиционное сотрудничество, привлекая миллиардные инвестиции в ненефтяной сектор экономики.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, об этом заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

«В сентябре 2025 года министерство экономики и AZPROMO совместно с The European House – Ambrosetti провели первый Азербайджанский международный инвестиционный форум в Баку. Мероприятие объединило около 1000 участников и завершилось подписанием инвестиционных документов на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, включая более 7 миллиардов долларов по проектам в ненефтяном секторе», — сказал он.

Ю.Абдуллаев отметил, что второй Азербайджанский международный инвестиционный форум состоится 25–26 сентября текущего года, выразив готовность приветствовать на нем словацких партнеров.

Кроме того, он подчеркнул, что AZPROMO оказывает инвесторам поддержку по принципу «единого окна», помогая ознакомиться с азербайджанским рынком, определить приоритетные отрасли, доступные механизмы стимулирования, подходящие площадки, промышленные зоны и перспективные инвестиционные проекты. По его словам, развитию инвестиционной деятельности также будет способствовать платформа Invest in Azerbaijan, которая обеспечит цифровой доступ к информации, подаче заявок и инструментам поддержки инвестиций.