Назван объем товарооборота через таможни иранской провинции Гюлистан

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) товарооборот через таможни провинции Гюлистан, расположенной на северо-востоке Ирана, составил 212 тысяч тонн на сумму 120 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на данные Таможенной администрации Ирана сообщил глава таможенного управления провинции Бахтияр Рахманипур.

"За 3 месяца через таможни провинции было экспортировано 192 тысячи тонн продукции на сумму 82 миллиона долларов. Хотя экспорт продукции в стоимостном выражении несколько сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в весовом выражении он вырос на 4 процента", — отметил он.

Рахманипур добавил, что через таможни провинции в страны Центральной Азии в основном экспортировались сыр, фисташки, железные и стальные прутки, йод и некоторые продукты питания.

Представитель таможни сообщил, что за 3 месяца через таможни провинции было импортировано 20 тысяч тонн продукции на сумму 38 миллионов долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21% в стоимостном выражении, но сократился на 2% — в весовом.

Рахманипур отметил, что через таможни провинции в основном импортировались производственное оборудование, нерафинированное соевое масло и соевые бобы. Продукция ввозилась преимущественно из стран Азии и Европы.

"За 3 месяца через таможню Инчебурун провинции было транзитом перевезено 24 тысячи тонн грузов на сумму 72 миллиона долларов. Транзит грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16% в стоимостном выражении и на 6% — в весовом", — сказал он.

Рахманипур добавил, что за 3 месяца доходы таможен провинции составили 4,65 триллиона риалов (около 3,42 миллиона долларов). Доходы таможен провинции выросли на 295% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно анализу Trend, показатели по таможням иранской провинции Гюлистан свидетельствуют о том, что экспорт по-прежнему занимает доминирующее положение во внешней торговле. Из общего товарооборота провинции в 120 миллионов долларов на долю экспорта пришлось 82 миллиона долларов, что указывает на сохранение положительного торгового баланса региона. Вместе с тем, несмотря на рост физического объема экспорта на 4%, снижение его стоимости указывает на падение средней цены экспортируемой продукции или на изменения в ее структуре. Напротив, рост стоимости импорта на 21% при снижении веса на 2% свидетельствует об увеличении ввоза более дорогостоящего оборудования и сырья. Это дает основания предполагать определенный рост инвестиционной активности в производственном секторе. Хотя снижение транзита через таможню Инчебурун как в стоимостном, так и в весовом выражении указывает на ослабление региональных транспортных потоков, рост таможенных доходов на 295% может быть связан с изменениями в тарифах, сборах пошлин или структуре импортных операций. Этот показатель демонстрирует повышение эффективности таможенной деятельности с фискальной точки зрения.