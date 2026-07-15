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В Грузии цены на одежду и обувь снизились на 2,3%

Грузия Новость 15 июля 2026 02:43 (UTC +04:00)
В Грузии цены на одежду и обувь снизились на 2,3%
Фуад Намазов
Фуад Намазов
Журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Цены на одежду и обувь в Грузии в июне 2026 года снизились на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Такие данные содержатся в последнем отчете по инфляции, опубликованном Национальной службой статистики Грузии (Geostat).

«Цены в данной группе снизились на 2,3%, что внесло вклад в размере минус 0,1 процентного пункта в общий месячный уровень инфляции», — говорится в отчете.

По данным Geostat, цены на одежду за месяц сократились на 3,1%, тогда как обувь подешевела на 0,6%.

Новые данные по инфляции опубликованы на фоне сохраняющейся глубокой интеграции Грузии в региональные торговые и транспортные сети, где изменения спроса, логистики и трансграничной экономической активности могут влиять на динамику внутренних цен.

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