В Грузии цены на одежду и обувь снизились на 2,3%

БАКУ/ Trend/ - Цены на одежду и обувь в Грузии в июне 2026 года снизились на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Такие данные содержатся в последнем отчете по инфляции, опубликованном Национальной службой статистики Грузии (Geostat).

«Цены в данной группе снизились на 2,3%, что внесло вклад в размере минус 0,1 процентного пункта в общий месячный уровень инфляции», — говорится в отчете.

По данным Geostat, цены на одежду за месяц сократились на 3,1%, тогда как обувь подешевела на 0,6%.

Новые данные по инфляции опубликованы на фоне сохраняющейся глубокой интеграции Грузии в региональные торговые и транспортные сети, где изменения спроса, логистики и трансграничной экономической активности могут влиять на динамику внутренних цен.