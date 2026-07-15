В Баку состоялось первое заседание в рамках Хартии сотрудничества OPEC+ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось первое заседание в рамках Хартии сотрудничества OPEC+.

Об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Выступая на мероприятии, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что страна на протяжении почти десяти лет в рамках Декларации о сотрудничестве (DoC) активно и ответственно вносит вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка через формат OPEC+.

"Не случайно изображение первой в мире промышленной нефтяной скважины, пробуренной в Биби-Эйбате в 1846 году, занимает почетное место в штаб-квартире Секретариата OPEC в Вене. Сегодня Баку известен не только своим богатым нефтяным наследием, но и является одним из ведущих центров глобального энергетического диалога. Именно здесь выдвигаются многие инициативы, способствующие международному сотрудничеству, обсуждаются важнейшие стратегические вопросы и формируется будущая глобальная энергетическая повестка. Для Азербайджана энергетика является не только основой экономического развития, но и символом надежного партнерства, взаимного доверия и общей ответственности. Руководствуясь этими принципами, Азербайджан последовательно вносит вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности, обеспечение стабильности рынка и развитие международного сотрудничества", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что активное и конструктивное участие страны в формате OPEC+ является подтверждением приверженности этим принципам.

"На протяжении почти десяти лет Азербайджан как страна - участник Декларации о сотрудничестве активно и ответственно вносит вклад через платформу OPEC+ в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка с целью поддержания баланса между спросом и предложением", – сказал П.Шахбазов.

Генеральный секретарь OPEC Хайсам аль-Гайс напомнил, что 21 мая 2026 года состоялась техническая встреча, в ходе которой Секретариат OPEC и страны - участницы Хартии сотрудничества согласовали основные элементы плана по ее реализации.

"Затем, 7 июня, на 41-й Министерской встрече стран OPEC и государств, не входящих в организацию, министры одобрили предложенный план действий по достижению целей Хартии сотрудничества. Министры также обязались провести консультации со своими странами для назначения членов Технического комитета, которым предстоит возглавить реализацию этого плана.

Встречи, состоявшиеся в мае и июне, позволили достичь первого из двух ключевых этапов - создания организационной основы Хартии сотрудничества", - заявил он.

Генсекретарь отметил, что второй этап предусматривает разработку рабочего плана Хартии сотрудничества.

"Он включает детальный перечень мероприятий и программ, а также график проведения встреч. Этот этап должен быть завершен и одобрен министрами в декабре текущего года. Выполнение обоих этапов необходимо для запуска механизма Хартии сотрудничества. Это позволит, как и предусмотрено, активировать Хартию сотрудничества в январе 2027 года. Первое заседание Технического комитета призвано подготовить рабочий план Хартии и обеспечить выполнение второго ключевого этапа", - сказал Аль-Гайс.

По его словам, представители Секретариата OPEC в ходе заседания представят две презентации, посвященные плану активации Хартии сотрудничества и проекту рабочего плана Технического комитета, включая мероприятия, программы и график встреч на 2027 год и последующий.

Напомним, что OPEC+ (OPEC and non-OPEC Participating Countries in the Declaration of Cooperation (DoC) действует в рамках подписанной 10 декабря 2016 года Декларации о сотрудничестве (Declaration of Cooperation, DoC), объединившей 13 стран OPEC и 11 государств, не входящих в организацию, включая Азербайджан.

Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года и предусматривало добровольную корректировку добычи нефти для стабилизации мирового рынка. Для мониторинга выполнения договоренностей был создан Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC), который продолжает отслеживать ситуацию на нефтяном рынке и уровень соблюдения обязательств странами-участницами.