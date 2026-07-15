Узбекистан значительно увеличил производство электроэнергии из возобновляемых источников

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан в июне 2026 года увеличил производство электроэнергии на крупных солнечных и ветровых электростанциях на 22,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что отражает продолжающееся расширение мощностей в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики Узбекистана.

В июне солнечные и ветровые электростанции выработали в общей сложности 1,29 млрд киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии, что на 241,2 млн кВт·ч больше, чем в июне 2025 года.

Основной объем пришелся на солнечные электростанции, которые произвели 1,05 млрд кВт·ч, тогда как ветровые электростанции обеспечили выработку 245,7 млн кВт·ч.

«Для сравнения: в июне 2025 года солнечные и ветровые электростанции совместно произвели 1,052 млрд кВт·ч электроэнергии», — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, рост производства электроэнергии из возобновляемых источников позволил стране сэкономить около 344 млн кубометров природного газа в течение месяца.

Кроме того, увеличение выработки предотвратило выброс в атмосферу примерно 743 тыс. тонн вредных веществ.

В министерстве отметили, что объема электроэнергии, произведенного солнечными и ветровыми электростанциями в июне, было достаточно для покрытия среднемесячного потребления около 6,5 млн домохозяйств, или годового потребления примерно 541 тыс. домохозяйств.

Согласно анализу Trend, рост производства электроэнергии из возобновляемых источников на 22,9% в годовом выражении свидетельствует об увеличении роли солнечной и ветровой энергетики в энергобалансе Узбекистана. Выработка 1,29 млрд кВт·ч только за июнь позволила заместить около 344 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс примерно 743 тыс. тонн вредных веществ, что подчеркивает двойную роль «зеленой» энергетики в укреплении энергетической безопасности и поддержке усилий страны по декарбонизации. Эти показатели также соответствуют более широкой стратегии Узбекистана по наращиванию мощностей возобновляемой энергетики для удовлетворения стремительно растущего спроса на электроэнергию при одновременном снижении зависимости от газовой генерации.

