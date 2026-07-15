Обнародована сумма выплат чаеводам в Иране

БАКУ/Trend/ - С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) в Иране выплачено 66% средств, причитающихся чаеводам за закупленный в гарантированном порядке чайный лист.

Об этом со ссылкой на данные Организации по чаю Ирана сообщил председатель организации Хабиб Джахансаз.

"С начала текущего иранского года чаеводам за закупленный в гарантированном порядке чайный лист было выплачено 20,6 триллиона риалов (около 15,2 миллиона долларов)", — отметил он.

Х. Джахансаз добавил, что за последние дни чаеводам было перечислено 2,51 триллиона риалов (около 1,85 миллиона долларов). Из этой суммы 1,66 триллиона риалов (около 1,22 миллиона долларов) выплачено государством, а 850 миллиардов риалов (около 625 тысяч долларов) — чайными фабриками.

Представитель организации отметил, что с начала текущего года в северных провинциях страны у фермеров в гарантированном порядке было закуплено более 84,5 тысячи тонн чайного листа на сумму 31,3 триллиона риалов (около 23 миллионов долларов). Из закупленного объема 49,2 тысячи тонн составил чайный лист 1-го сорта, остальной объем — чайный лист 2-го сорта.

"Из чайного листа, закупленного с начала текущего года, произведено 19 тысяч тонн сухого чая", — сообщил он.

Согласно анализу Trend, перечисление уже 66% причитающихся иранским чаеводам средств свидетельствует о непрерывности государственной поддержки в секторе чаеводства и постепенном снижении финансовой нагрузки на производителей. Эти выплаты, увеличивая оборотные средства фермеров, поддерживают их подготовку к следующему сезону сбора урожая и инвестиции в плантации. В то же время закупка в гарантированном порядке более 84,5 тысячи тонн чайного листа в текущем сезоне и его переработка в 19 тысяч тонн сухого чая служат сохранению стабильности деятельности перерабатывающих предприятий. Совместное участие государственного и частного секторов в выплатах демонстрирует более устойчивое функционирование цепочки поставок чая. Продолжение этой тенденции может оказать положительное влияние как на рост местного производства чая, так и на определенное снижение зависимости страны от импорта.

Параллельно с поддержкой чаеводства, государственные структуры Ирана активно развивают и другие стратегические направления аграрного сектора. В частности, как сообщил Trend исполнительный директор действующей в структуре министерства сельского хозяйства Ирана агропромышленной и животноводческой компании Moghan Agro-Industry and Livestock Company Гасем Мохаммади, предприятие уделяет особое внимание выращиванию сельскохозяйственной продукции, особенно пшеницы и рапса.

По словам Г. Мохаммади, компания располагает 23 тысячами гектаров земель в районе Парсабад провинции Ардебиль, а численность ее сотрудников составляет около 5 тысяч человек.

"Около 19 тысяч гектаров земель компании выделено под выращивание сельскохозяйственной продукции, главным образом пшеницы и рапса", — заключил исполнительный директор компании.