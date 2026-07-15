БАКУ/ Trend/ - Компания Anglo Asian Mining увеличила производство серебра в Азербайджане по итогам первого полугодия 2026 года, доведя объем выпуска до 92 855 унций по сравнению с 62 348 унциями в первом полугодии 2025 года.

Согласно последнему отчету компании, во втором квартале 2026 года производство серебра составило 50 059 унций, что выше показателя за аналогичный период 2025 года (32 033 унции).

«Из объема производства во втором квартале 2026 года 5 775 унций были получены в составе золотого доре, а 44 284 унции — в результате флотационного процесса и обработки с использованием технологии SART», — говорится в сообщении Anglo Asian Mining.

Компания отметила, что удовлетворена результатами 2026 года на текущем этапе, которые соответствуют ожиданиям по итогам всего финансового года.

«Ожидается, что производство во второй половине 2026 года увеличится по сравнению с первым полугодием благодаря выходу проекта Демирли на проектную мощность в третьем квартале 2026 года, а также с учетом сезонных факторов. Совет директоров сохраняет уверенность в достижении производственных ориентиров на 2026 год: 20–25 тыс. тонн меди, 28–33 тыс. унций золота и 170–210 тыс. унций серебра, а также в продолжении реализации среднесрочной стратегии роста для перехода к статусу производителя меди среднего масштаба с фокусом на медь», — заявили в Anglo Asian Mining.

Отметим, что Anglo Asian Mining plc является производителем меди и золота с портфелем высококачественных производственных и разведочных активов в Азербайджане. По итогам 2025 года компания произвела 7 915 тонн меди и 25 061 унцию золота.

Стратегический план развития компании предусматривает переход к 2030 году к статусу производителя меди и золота среднего масштаба с несколькими активами. К этому времени медь станет основным продуктом компании, а годовой объем производства меди прогнозируется на уровне 50–55 тыс. тонн.

Компания планирует достичь этих целей за счет ввода в эксплуатацию трех новых рудников в период 2027–2030 годов — Хархар, Гарадаг и Зафар, в дополнение к недавно запущенным месторождениям Гилар и Демирли. Производство на руднике Гилар началось в мае 2025 года, а на Демирли — в июле 2025 года.