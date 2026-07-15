БАКУ/ Trend/ - Обнародован внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-июне.

Согласно подсчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июне текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 24,661 миллиарда долларов США.

По данным ведомства, это на 261 миллион долларов, или на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что из общего объема внешнеторгового оборота 16,32 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 8,341 миллиарда долларов - на импорт.

По данным комитета, за январь-июнь этого года объем экспорта увеличился на 3,442 миллиарда долларов (на 26,7%), тогда как объем импорта сократился на 3,181 миллиарда долларов (на 27,6%).

Подчеркивается, что в итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 7,979 миллиарда долларов. По подсчетам агентства, это в 5,9 раз (или на 6,623 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что по данным таможенного комитета в январе-июне из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 10,125 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов США.

Согласно информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 178 миллионов долларов США или на 2,8% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,921 миллиона тонн или на 15,9%.

Подчеркивается, что в январе-июне этого года Азербайджан экспортировал 12,431 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 4,105 миллиарда долларов США.

По расчетам агентства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 437 миллионов долларов США (или 9,6%) меньше в стоимостном выражении, но на 66 миллионов кубометров (или 0,5%) больше в объемном.

А также отмечается, что в январе-июне текущего года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 5,548 миллиарда долларов США. По подсчетам агентства, это на 3,794 миллиарда долларов США, или в 3,2 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.