БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Словакией

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, церемония подписания состоялась в рамках Азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой.

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель председателя Правления Бюро туризма Азербайджана Теймур Сулейманзаде и заместитель генерального директора Slovakia Travel Мартина Горинова.

Отметим, что в рамках Азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку были представлены инвестиционные и экспортные возможности Азербайджана и Словакии, а также обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Форум включал выступления представителей AZPROMO, Словацкого агентства по инвестициям и развитию торговли (SARIO) и Экспортно-кредитного агентства Словакии (Eximbanka SR), а также двусторонние встречи между представителями бизнеса.