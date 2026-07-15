Цена на азербайджанскую нефть повысилась на 6,4%

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,22 доллара США, или 6,4%, и составила 86,51 доллара за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 4,79 доллара, или 6,1%, и составила 83,15 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,74 доллара, или 10,1%, и достигла 51,67 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,24 доллара, или 6,8%, и достигла 82,56 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

«Нефть марки Brent в среду поднялась выше 85 долларов за баррель, продемонстрировав рост в течение третьей торговой сессии подряд после того, как США нанесли новую серию ударов по Ирану и восстановили военно-морскую блокаду иранских портов вблизи Ормузского пролива.

Американские силы в ходе семичасовой операции нанесли удары по десяткам военных объектов вдоль побережья Ирана и в районе стратегически важного Ормузского пролива с целью ослабить возможности Тегерана по нарушению судоходства через этот маршрут», - говорится в информации Trading Economics.

Отмечается, что в то же время Президент США Дональд Трамп отказался от планов ввести 20-процентный сбор на грузы, проходящие через Ормузский пролив, заявив, что возможные потери доходов будут с избытком компенсированы будущими инвестициями стран Персидского залива в экономику США.

«На этой неделе цены на нефть существенно выросли на фоне возобновления напряженности между Вашингтоном и Тегераном, что усилило опасения относительно возможных перебоев с поставками. Это добавило неопределенности на рынок после того, как производители нефти стран Персидского залива увеличили экспорт вслед за подписанием временного мирного соглашения», - передает Trading Economics.