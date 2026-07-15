Судно с гражданами Азербайджана на борту подверглось атаке дронов у побережья Одессы

БАКУ/ Trend/ - Гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке дронов у побережья Одессы примерно в 15:15 по местному времени.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«На борту судна находились 11 граждан Азербайджанской Республики. По имеющейся информации, за исключением капитана судна — гражданина Азербайджана, остальные члены экипажа были доставлены на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время принимаются меры по поиску капитана судна. Посольство Азербайджана в Украине поддерживает постоянный контакт с соответствующими органами и предпринимает необходимые меры для оказания гражданам Азербайджана консульской помощи», — говорится в сообщении МИД.

