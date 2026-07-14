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Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)

Политика Новость 14 июля 2026 23:06 (UTC +04:00)
Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Шуше министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с министром внутренних дел Словакии Матушем Шутай-Эштоком.

Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

На встрече было отмечено, что между двумя странами сложились отношения стратегического партнерства, основанные на дружбе, взаимном уважении и сотрудничестве. Стороны также подчеркнули наличие широкого потенциала для развития взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.

Кямаледдин Гейдаров проинформировал словацкого министра о деятельности МЧС Азербайджана, в том числе о гуманитарном разминировании на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Он выразил уверенность, что встреча станет основой для развития сотрудничества и обмена опытом в сфере гражданской обороны, оценки рисков, предупреждения чрезвычайных ситуаций и проведения спасательных операций.

Матуш Шутай-Эшток поблагодарил за теплый прием и отметил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества между профильными структурами Азербайджана и Словакии в сфере управления чрезвычайными ситуациями.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)
Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)
Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)
Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)
Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)
Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МВД Словакии (ФОТО)

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