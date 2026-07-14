США приступили к очередной серии ударов по Ирану

БАКУ /Trend/ - Американские вооруженные силы приступили к новой серии ударов по объектам на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы CENTCOM начали очередной этап ударов по Ирану, продолжая сокращать возможности страны, используемые для атак на международное судоходство в Ормузском проливе», — говорится в заявлении, опубликованном командованием в социальной сети X.

В CENTCOM также отметили, что одновременно с проведением ударов американские военные ведут подготовку к возобновлению блокады морских портов Исламской Республики.

