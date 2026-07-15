Таджикистан нарастил импорт природного газа и нефтепродуктов в первом полугодии 2026 г.

БАКУ/ Trend/ - Таджикистан в первом полугодии 2026 года нарастил импорт природного газа и нефтепродуктов.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана о деятельности ведомства за первое полугодие 2026 года.

«За отчетный период объем импорта природного газа из Узбекистана в Таджикистан составил 126,377 млн кубометров, что на 7,3 млн кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в документе.

Согласно отчету, в январе–июне 2026 года отечественные компании и предприниматели также импортировали из различных стран 922,8 тыс. тонн нефтепродуктов и сжиженного газа, что на 114,2 тыс. тонн, или 11%, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на значительный гидроэнергетический потенциал, Таджикистан по-прежнему в значительной степени зависит от импорта природного газа и переработанных нефтепродуктов для удовлетворения внутреннего спроса. Основным поставщиком природного газа остается Узбекистан, тогда как топливо в основном импортируется с региональных рынков, включая Россию, Казахстан и другие соседние страны. Рост объемов импорта отражает сохраняющийся спрос со стороны транспортного, промышленного и сельскохозяйственного секторов на фоне ограниченной собственной добычи нефти и газа.

При этом электроэнергетика Таджикистана почти полностью основана на гидроэнергетике, которая обеспечивает около 98% общего объема выработки электроэнергии, что делает страну одной из наиболее зависимых от гидроресурсов в мире. Правительство активно инвестирует в создание новых генерирующих мощностей и модернизацию электросетей для удовлетворения растущего внутреннего спроса и расширения экспорта электроэнергии. После завершения строительства Рогунская гидроэлектростанция, являющаяся ключевым энергетическим проектом страны, станет крупнейшей электростанцией в Центральной Азии с установленной мощностью 3 780 МВт.

Одновременно Таджикистан продолжает укреплять региональную энергетическую интеграцию в рамках проекта линии электропередачи CASA-1000, который позволит осуществлять сезонный экспорт электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Наряду с развитием новых генерирующих объектов власти уделяют приоритетное внимание модернизации сетей передачи и распределения электроэнергии для сокращения технических потерь, повышения надежности энергоснабжения и укрепления долгосрочной энергетической безопасности страны.

Ожидается, что энергетический сектор останется одним из ключевых направлений деятельности международных институтов развития. На этом фоне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую Стратегическую и капитальную рамочную программу (SCF) на 2026–2030 годы, определив основные приоритеты своей деятельности в Центральной Азии и других регионах. Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан.

По его словам, программа сосредоточена на трех ключевых направлениях: ускорении «зеленого» перехода, укреплении экономического управления и развитии человеческого капитала при одновременном расширении равных возможностей.

Озхан отметил, что именно эти приоритеты будут определять деятельность ЕБРР в Центральной Азии. Кроме того, банк совместно с национальными властями разрабатывает индивидуальные страновые стратегии для каждого государства региона, уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности частного сектора, созданию рабочих мест, развитию профессиональных навыков, продвижению инклюзивности и поддержке цифровой трансформации.

