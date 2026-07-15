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Kapital Bank объявил финансовые результаты за второй квартал 2026 года

Экономика Новость 15 июля 2026 11:32 (UTC +04:00)
Kapital Bank объявил финансовые результаты за второй квартал 2026 года

Первый банк страны, Kapital Bank, объявил финансовые показатели по состоянию на 30 июня 2026 года. Активы банка на указанную дату составили 13,3 миллиарда манатов. Объём кредитов, выданных клиентам, достиг 6 миллиардов манатов.

Согласно данным на 30 июня 2026 года, объём клиентских депозитов в банке составил 10 миллиардов манатов. Совокупный капитал банка после вычетов составил 1,2 миллиарда манатов, а сумма обыкновенных и привилегированных акций265 миллионов манатов.

Чистая прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 44% и достигла 222 миллионов манатов.

Отметим, что Kapital Bank обладает рейтингами международных рейтинговых агентств «Moody’s» и «Standard & Poor’s». Эти рейтинги входят в число самых высоких в банковском секторе страны.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 116 филиалов, 51 отделение и 13 Цифровых Центров по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.

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