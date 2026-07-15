В Баку состоялся Азербайджано-словацкий бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В Баку состоялся Азербайджано-словацкий бизнес-форум.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, форум прошел с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой.

Форум призван способствовать расширению торгового сотрудничества, установлению новых партнерств и поддержке словацких компаний на азербайджанском рынке.

В рамках форума были представлены инвестиционные и экспортные возможности Азербайджана и Словакии, а также обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Форум включал выступления представителей AZPROMO, Словацкого агентства по инвестициям и развитию торговли (SARIO) и Экспортно-кредитного агентства Словакии (Eximbanka SR), а также двусторонние встречи между представителями бизнеса.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев отметил, что Азербайджан продолжает расширять международное инвестиционное сотрудничество, привлекая миллиардные инвестиции в ненефтяной сектор экономики.

«В сентябре 2025 года министерство экономики и AZPROMO совместно с The European House – Ambrosetti провели первый Азербайджанский международный инвестиционный форум в Баку. Мероприятие объединило около 1000 участников и завершилось подписанием инвестиционных документов на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, включая более 7 миллиардов долларов по проектам в ненефтяном секторе», — сказал он.

Ю.Абдуллаев отметил, что второй Азербайджанский международный инвестиционный форум состоится 25–26 сентября текущего года, выразив готовность приветствовать на нем словацких партнеров.

Кроме того, он подчеркнул, что AZPROMO оказывает инвесторам поддержку по принципу «единого окна», помогая ознакомиться с азербайджанским рынком, определить приоритетные отрасли, доступные механизмы стимулирования, подходящие площадки, промышленные зоны и перспективные инвестиционные проекты. По его словам, развитию инвестиционной деятельности также будет способствовать платформа Invest in Azerbaijan, которая обеспечит цифровой доступ к информации, подаче заявок и инструментам поддержки инвестиций.

Руководитель отдела внешней торговли Словацкого агентства по развитию инвестиций и торговли (SARIO) Даниэль Ондруш, в свою очередь, подчеркнул, что словацкие компании проявляют растущий интерес к азербайджанскому рынку, а экономические связи между Азербайджаном и Словакией продолжают укрепляться.

«Это уже четвертая деловая миссия в Азербайджан, организованная SARIO за последние три года. Мы рассматриваем это как свидетельство растущего интереса словацких компаний к Азербайджану и последовательно укрепляющихся экономических связей между нашими странами», — сказал он.

Ондруш отметил, что в состав словацкой делегации вошли представители компаний, работающих в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности, машиностроения, оборонной промышленности, водного хозяйства, инфраструктуры, энергетики, горнодобывающей отрасли, а также информационно-коммуникационных технологий.

По его словам, компании прибыли в Баку с искренним интересом к изучению азербайджанского рынка, обмену опытом и установлению долгосрочных деловых партнерств.

Он подчеркнул, что главным результатом форума станут партнерские отношения, которые будут сформированы по итогам проведенных встреч, а также последующие совместные проекты и деловые связи, которые продолжат развиваться после завершения мероприятия.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем выступлении заявил, что Азербайджан предлагает инвесторам широкие возможности для реализации экспортно ориентированных проектов в Свободной экономической зоне Алят, где действует особый правовой режим, а также предусмотрены налоговые и таможенные льготы.

«Хотел бы особо отметить СЭЗ Алят, которая является настоящей жемчужиной нашего подхода к развитию промышленных зон и ориентирована прежде всего на экспорт и выход на региональные рынки. Алят — это территория Бакинского порта, расположенная примерно в 50–55 километрах от города. К середине следующего года здесь также начнет работу современный международный аэропорт. Зона интегрирована с железнодорожной инфраструктурой и обеспечивает движение грузов из Центральной Азии и Китая в направлении Черного моря, Турции и Европы, а также в обратном направлении», — сказал он.

Министр напомнил, что статус Свободной экономической зоны Алят закреплен конституционным законом Азербайджана.

Он отметил, за исключением уголовного законодательства, инвесторы могут использовать выбранную ими правовую юрисдикцию, что создает дополнительные удобства для ведения бизнеса.

Министр подчеркнул, что компании, ориентированные не только на азербайджанский рынок, но и на более широкий регион, могут использовать потенциал СЭЗ Алят как естественного транспортного узла Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад.

По его словам, правительство Азербайджана также предоставляет инвесторам финансовые стимулы. В частности, в СЭЗ Алят действует нулевая ставка налога и отсутствуют таможенные пошлины. Аналогичные льготы применяются на освобожденных территориях Азербайджана, а также в Нахчыване.

А заместитель премьер-министра, министр экономики Словакии Дениса Сакова отметила, что Азербайджан является важным партнером Словакии и ключевым связующим звеном между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

«В условиях меняющейся геополитической ситуации устойчивые цепочки поставок, эффективные транспортные коридоры и надежное энергоснабжение стали стратегическими приоритетами. Азербайджан играет все более важную роль не только как надежный энергетический партнер, но и как крупный логистический центр, соединяющий регионы и рынки», — сказала она.

По словам Саковой, энергетика остается одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между двумя странами.

Она отметила, что диверсификация источников поставок природного газа и транспортных маршрутов имеет важное значение как для Словакии, так и для Европы, подчеркнув вклад Азербайджана в укрепление энергетической безопасности региона.

Министр также заявила, что сотрудничество двух стран выходит далеко за рамки энергетической сферы. По ее словам, словацкие компании уже участвуют в модернизации Азербайджана и высоко ценят возможность внести вклад в восстановление Карабаха.

Сакова отметила, что проект «Умная деревня» в селе Баш Гарвенд Агдамского района Азербайджана является ярким примером того, как словацкие технологии и опыт позволяют реализовывать практические решения, улучшающие качество жизни людей.

По ее словам, значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия существует также в сферах инфраструктуры, цифровизации, промышленного производства, управления водными ресурсами и передовых технологий.

Министр выразила уверенность, что бизнес-форум создаст новые возможности для инвестиций и долгосрочного сотрудничества между компаниями Азербайджана и Словакии.

Также в рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Словакией.

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель председателя Правления Бюро туризма Азербайджана Теймур Сулейманзаде и заместитель генерального директора Slovakia Travel Мартина Горинова.