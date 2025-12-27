Назван объем транзакций через национальные платежные системы Азербайджана в ноябре

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2025 года объем операций, проведенных в Азербайджане через систему мгновенных платежей (СМП), составил 362,5 миллиона манатов, а количество - 2,6 миллиона единиц.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с тем же месяцем 2024 года объем операций, проводимых через СМП, увеличился на 277,6 миллиона манатов или в 4,3 раза, а количество увеличилось на 2,5 миллиона единиц или в 35,8 раза.

Отметим, что в ноябре прошлого года объем операций, проводимых через СМП в стране, составил 84,3 миллиона манатов, а количество - 72 тысячи единиц.

В ноябре 2025 года объем операций через клиринговую систему мелких платежей (КСМП) превысил 3,9 миллиарда манатов, а количество - 8 миллиона единиц.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем операций через КСМП уменьшился на 39 миллионов манатов или на 1 процент, а количество уменьшилось примерно на 5,9 миллиона единиц или на 42,4 процента.