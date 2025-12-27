Назван объем чистой прибыли банков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 1,060 миллиарда манатов за январь-ноябрь текущего года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 92,4 миллиона манатов или на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации, за 11 месяцев текущего года банки выплатили в общей сложности 265,5 миллиона манатов в виде налога на прибыль (на 14,3% или на 33,2 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период 2024 года).