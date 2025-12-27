Четыре инновационных продукта будут протестированы в рамках специального режима регулирования ЦБА

БАКУ /Trend/ - Центральный банк продолжает процессы организации и управления деятельностью в рамках специального режима регулирования. Завершился процесс оценки 14 заявок, полученных для тестирования инновационных продуктов по второму периоду касательно специального режима регулирования.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По результатам оценки, из числа заявок отобрано 4 инновационных продукта, которые признаны подходящими для тестирования в рамках специального режима регулирования при ограниченных условиях.

В рамках специального режима регулирования будут протестированы следующие продукты:

продукт «Murabaha» в рамках «исламского банкинга», представленный ОАО «ABB»,

продукт «Mudaraba» и «Murabaha» в рамках «исламского банкинга», представленный ОАО «Rabitəbank»,

продукт «Приобретение продуктов добровольного страхования с помощью подарочных сертификатов», представленный ОАО «PAŞA Sığorta»,

продукт «Криптовалютная биржа BITAZN», представленный ООО «BITAZN».

Указанные продукты будут тестироваться в ограниченном объеме и под контролем Центрального банка в течение 6 месяцев.

Следует отметить, что специальный режим регулирования служит внедрению на рынок инновационных услуг и продуктов, росту финансовой доступности и дальнейшего повышения безопасности и доступности финансовых услуг для пользователей.

Более подробную информацию о специальном режиме регулирования, а также о тестируемых продуктах, можно найти по ссылке: https://sandbox.cbar.az/az/registry

