Названы самые популярные поисковые системы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В ноябре этого года Google сохранил позицию самой популярной поисковой системы в Азербайджане с долей 79,38%.

По информации, полученной Trend в статистическом центре Global Stats, доля Google уменьшилась на 2,54 процентного пункта по сравнению с октябрем текущего года.

Доля поисковой системы "Яндекс" за отчетный период снизилась на 2,71 процентного пункта и составила 18,34%.

В октябре зафиксирован рост доли Bing - на 0,01 процентного пункта, до 1,5%, тогда как показатель Yahoo снизился на 0,12 процентного пункта, до 0,31%.