ЭСКАТО призывает к расширению технической поддержки иранских транспортных маршрутов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Экономическая и социальная комиссия ООН для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) видит наибольшую потребность в технической помощи транспортным коридорам с участием Ирана для укрепления оперативной связности и повышения устойчивости с помощью цифровых инструментов.

Об этом в интервью Trend заявила руководитель отдела транспортных связей и логистики ЭСКАТО Ажар Жаймурзина Дюкрест.

"ЭСКАТО в основном фокусируется на содействии оперативной связности. В нынешних условиях тема повышения устойчивости транспортной инфраструктуры, включая коридоры, для защиты от стихийных бедствий является высокоприоритетной. Важным элементом такой устойчивости является внедрение цифровых решений для транспортных операций и таможенного оформления", - отметила она.

Ажар Жаймурзина Дюкрест подчеркнула, что ЭСКАТО работает над цифровыми инструментами, применимыми по всему региону, в том числе на иранских маршрутах. "ЭСКАТО продвигает цифровые решения, которые могут быть полезны для всех государств-членов, включая Иран, при должной адаптации к национальным условиям, таким как законодательство и нормативная база", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что физическая инфраструктура по-прежнему требует инвестиций. "При проектировании и модернизации дорог, портов и пограничных объектов необходимо учитывать устойчивость к стихийным бедствиям, например, землетрясениям. Это увеличивает затраты и создаёт дополнительный спрос на капиталовложения, поэтому ЭСКАТО изучает различные варианты их распределения", - пояснила руководитель отдела.

Комиссия также способствует объединению усилий правительств и промышленности для решения практических задач. "Мы организуем мероприятия с участием различных групп заинтересованных сторон как платформу для обсуждения функционирования транспортных коридоров. Продвигаем региональный подход, приглашающий представителей всех стран, заинтересованных в развитии коридоров", - отметила она.

В качестве примера Ажар Жаймурзина Дюкрест привела первый региональный форум операторов сухих портов и поставщиков мультимодальных транспортных услуг, прошедший в марте 2025 года. "Мы пригласили правительства, отраслевых участников и научные круги обсудить вопросы сухих портов и мультимодальных перевозок, обменяться информацией и мнениями. Форум подтвердил поддержку ЭСКАТО как платформы сотрудничества, и мы надеемся вскоре провести аналогичные мероприятия", - добавила она.