Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Чехией

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Чехией составил 763,494 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 191,7 миллиона ​​долларов США или на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Чехией составил 1,87% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 10-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Чехию было экспортировано продукции на сумму 703,241 миллиона долларов США. Это на 202,3 миллиона долларов США или на 22,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 701,374 миллиона долларов США пришлось на сырую нефть и сырые нефтепродукты из битуминозных пород, экспортированные в Чехию. Объем экспорта нефти в стоимостном выражении составил 1,308 миллиона тонн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт нефти из Азербайджана в Чехию за первые 10 месяцев текущего года сократился на 199,5 миллиона долларов США или на 22,1% в стоимостном выражении и на 125,9 тысячи тонн или на 8,8% по объему.

Таким образом, Чехия заняла 2-е место в списке стран, в которые Азербайджан экспортировал больше всего нефти за отчетный период.

За отчетный период из Чехии в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 60,252 миллиона долларов США, что на 10,6 миллиона долларов США или 21,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года объем внешнеторговых операций Азербайджана с зарубежными странами составил 40,862 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 21,637 миллиарда долларов США составил экспорт, 19,225 миллиарда долларов США – импорт. За последний год экспорт сократился на 1,1 миллиарда долларов США или 4,9%, а импорт увеличился на 2,6 миллиарда долларов США или 15,6%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,412 миллиарда долларов США, что на 3,7 миллиарда долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году.