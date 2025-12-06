Производство стальных труб в Азербайджане возросло

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь этого года в Азербайджане было произведено 180,7 тыс. тонн стальных труб.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

По информации, это на 94,8 тыс. тонн или в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

По состоянию на 1 ноября этого года запасы готовой продукции составили 3,2 тыс. тонн.

Отметим, что в сфере металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий в Азербайджане в январе-октябре 2025 года произведено продукции на 1,052 миллиарда манатов. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сфере производства готовых металлических изделий произошло снижение на 10 процентов, а продукции металлургической промышленности - на 12,9 процента.