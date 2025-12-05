Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года, который проведут США, Канада и Мексика.
Как сообщает Trend, результаты выглядят следующим образом:
Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Дания – Северная
Македония/Чехия – Ирландия;
Группа B: Канада, Италия – Северная Ирландия/Уэльс – Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция – Румыния/Словакия – Косово;
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
Группа F: Нидерланды, Япония, Украина – Швеция/Польша – Албания, Тунис;
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
Группа I: Франция, Сенегал, Боливия-Суринам/Ирак, Норвегия;
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
Группа K: Португалия, Новая Каледония-Ямайка/Демократическая Республика Конго, Узбекистан, Колумбия;
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.