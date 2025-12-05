Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Состоялась жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года, который проведут США, Канада и Мексика.

Как сообщает Trend, результаты выглядят следующим образом:

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Дания – Северная Македония/Чехия – Ирландия;

Группа B: Канада, Италия – Северная Ирландия/Уэльс – Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция – Румыния/Словакия – Косово;

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;

Группа F: Нидерланды, Япония, Украина – Швеция/Польша – Албания, Тунис;

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;

Группа I: Франция, Сенегал, Боливия-Суринам/Ирак, Норвегия;

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;

Группа K: Португалия, Новая Каледония-Ямайка/Демократическая Республика Конго, Узбекистан, Колумбия;

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.